Рынок акций проявляет осторожность - "Открытие Брокер"

Рынок акций РФ проявляет осторожность, возможен рост доли желающих зафиксировать прибыль, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Отечественный рынок акций в первой половине торгов среды преимущественно находился в "плюсе" до тех пор, пока не появились новости по нефти, отмечает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. РФ и Саудовская Аравия договорились продлить максимальные ограничения добычи только на месяц, но разочаровался рынок из-за того, что договорённости в мае были соблюдены лишь на 75% из-за низкой дисциплины в Ираке и Нигерии. Новости привели к коррекции в нефти, да и оптимизм российских участников торгов немного увял.

"При развитии коррекции в нефти к прежнему сопротивлению в районе $36-$36,5 российскому рынку будет сложно продолжить своё восхождение. Активность была довольно высокой при незначительном продвижении, что может говорить о росте доли желающих зафиксировать прибыль", - указывает А. Кочетков.