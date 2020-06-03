Sova Capital понизила рекомендацию для "префов" Россетей до "продавать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена.

Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) повышена аналитиками с 0,70 рубля до 1,21 рубля за штуку, привилегированных - с 1,39 рубля до 1,52 рубля за штуку.