.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / GDR Ленты могут нацелиться на отметки 190-200 рублей - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июня 2020 года 15:47
GDR Ленты могут нацелиться на отметки 190-200 рублей - ИК "Велес Капитал"
GDR "Ленты" могут нацелиться на отметки 190-200 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что в лидерах роста к середине торгов среды пребывали GDR "Ленты" (+4,87%) и привилегированные акции "Мечела" (+3,83%). Повышение бумаг "Ленты" наблюдалось без видимых фундаментальных причин, считает специалист ИК Елена Кожухова. "С технической точки зрения, GDR находятся в долгосрочном нисходящем тренде и пытаются вернуться к среднесрочному повышению, проверяя на прочность сопротивление 165 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика). ADX указывает на преобладание восходящего тренда при увеличении объемов торгов, что само по себе неплохой сигнал в пользу развития роста в район следующих сопротивлений 190-200 руб. Для наращивания "длинных" позиций, однако, стоит дождаться закрепления выше 165 руб." - пишет она.
.
Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
.
03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
.03 июня 2020 года 09:12
Цены на нефть растут шестую неделю подряд, и в такой ситуации спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль и сократить риски в длинных позициях, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на сохраняющиеся риски на стороне спроса, нефтяные котировки во вторник выросли и продолжают расти... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.02 июня 2020 года 11:50
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать отката пары евро/доллар в сторону уровня 1,0985, говорится в комментарии компании. Рост дается евро уже не с прежней легкостью, отмечает ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.02 июня 2020 года 10:25
Специалисты "Алор Брокер" даже при позитивном раскладе не видят нефть дороже 40 долларов за баррель, сообщается в комментарии компании. Рынок нефти ждет встречи стран ОПЕК+, на которой должно решиться сократят ли страны картеля квоты на добычу, как это зафиксировано в текущем договоре, или... читать дальше
.02 июня 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.