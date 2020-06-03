Акции Salesforce являются привлекательным инструментом для среднесрочных инвестиций - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" считает акции Salesforce привлекательным инструментом для среднесрочных инвестиций и отмечает, что сильными сторонами компании являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки, говорится в комментарии ГК.

"Salesforce инвестирует значительные средства в разработку новых и совершенствование имеющихся продуктов, активно использует в них новые передовые технологии, основанные на искусственном интеллекте. Важной частью стратегии роста компании являются и сделки M&A. Ранее руководство Salesforce представило амбициозные цели по финансовым показателям на долгосрочную перспективу, предполагающие удвоение выручки за 4 года. Они по-прежнему актуальны. Акции Salesforce неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы считаем акции Salesforce привлекательным инструментом для среднесрочных инвестиций", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов.

Salesforce.com является одним из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчиком одноименной CRM-платформы. Программные продукты компании используют сотни тысяч предприятий из различных отраслей экономики по всему миру.

Большой спрос на облачные решения позволил Salesforce показать неплохие результаты в I финквартале, на который пришелся разгар пандемии COVID-19 в мире. Сильными сторонами Salesforce являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки. На фоне продолжающейся "цифровой революции" в мире все больше компаний переходят на использование CRM-систем, и Salesforce, будучи ведущим игроком в данной сфере, остается главным бенефициаром этой тенденции, указывает эксперт ГК "ФИНАМ".