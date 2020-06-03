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03 июня 2020 года 12:47
Рынок ОФЗ ждет консолидация без сигналов ЦБ РФ о готовности снижать ставку после июньского заседания - Райффайзенбанк
Рынок ОФЗ ждет консолидация на достигнутых уровнях или боковое движение без сигналов ЦБ РФ о готовности снижать ставку после июньского заседания, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Рынок нашел равновесные доходности в соответствии со сформированными ЦБ РФ ожиданиями у участников рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки ( к нижней границе диапазона 4-4,5% годовых). Также сильно укрепившийся рубль снижает привлекательность рублевых инструментов, - указывают эксперты банка. - Без сигналов ЦБ РФ о готовности снижать ключевую ставку в ближайшие заседания после июньского ( на котором снижение на 100 б.п. уже представляется данностью) рынок ОФЗ может уйти в боковое движение. Как следствие, для размещения ОФЗ в прежних гигантских объемах (более 100 млрд руб. на каждой неделе) Минфину придется предлагать премии, которые мы ожидаем и на сегодняшних аукционах (5-10 б.п.). Однако учитывая заметное восстановление нефти, таких гигантских объемов размещений может и не потребоваться". Минфин на аукционе в среду, 3 июня, предлагает три выпуска с фиксированной ставкой купона (хотя обычно ограничивается двумя выпусками) общим объемом, доступным к размещению 627 млрд руб.: 5,5-летние ОФЗ 26229 (YTM 5,07%, на 35 б.п. ниже RUONIA), 7летние ОФЗ 26232 (YTM 5,28%, на 14 б.п. ниже RUONIA) и 15-летние ОФЗ 26233 (YTM 5,8%, на 38 б.п. выше RUONIA) в объемах 42 млрд руб., 172 млрд руб. и 414 млрд руб., соответственно. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, это может свидетельствовать о желании ведомства по максимуму использовать еще оставшийся позитивный момент на рынке. На ослабление этого момента указывает сокращение объема реализованных Минфином бумаг (с фиксированным купоном) на предшествующем аукционе: 78,3 млрд руб. против 160 млрд руб. (исходя из номинальной цены бумаг) неделей ранее, также упал и спрос (с 207 млрд руб. до 109 млрд руб.).
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