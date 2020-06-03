Главными факторами укрепления рубля остаются рост цен на нефть и глобальное улучшение "аппетита" к риску - ИК "Велес Капитал"

Рубль в среду утром продолжил укрепление, констатирует в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Уже на открытии отечественная валюта обновила максимум среды и к концу первого часа торгов была близка к отметке 68,2 за доллар. Главными факторами для укрепления рубля остаются рост цены на нефть и глобальное улучшение "аппетита" к риску", - отмечает он.

Стоимость Brent в утренние часы среды закрепилась на уровне $40+ за баррель и к окончанию первой половины дня прибавляла более 1%. Участники рынка по-прежнему ожидают продления соглашения между странами ОПЕК+ еще на два месяца, обращает внимание Ю. Кравченко. При этом накануне агентство API сообщило, что ожидает сокращения запасов нефти по итогам прошедшей недели на 483 тыс. баррелей, однако участники рынка прогнозируют рост запасов более чем на 3 млн баррелей.

Индекс доллара продолжает снижаться, отражая общее усиление "аппетита" инвесторов к риску. К середине дня индекс терял порядка 0,2-0,3%, а за последнюю неделю потерял уже порядка 1,6%. Азиатские фондовые рынки с утра закрылись в "плюсе", европейские рынки и фьючерсы в США также растут, продолжая отыгрывать надежды инвесторов на постепенное восстановление глобальной экономики после ослабления ограничений. При этом беспорядки в США по-прежнему игнорируются участниками рынка и, вероятно, не приведут к уходу от риска, предполагает специалист ИК.

Днем внимание рынков будет приковано к данным по рынку труда США от ADP. Ближе к вечеру рынок ждет публикацию данных об объеме заказов промышленных предприятий в апреле и публикацию майского индекса деловой активности в секторе услуг. Чуть позже внимание сконцентрируется на данных о запасах и добыче нефти в США.

На локальном денежном рынке Федеральное казначейство проведет аукцион РЕПО o/n с лимитом 400 млрд руб. На аналогичном аукционе во вторник была привлечена лишь незначительная часть средств одной кредитной организацией, отмечает Юрий Кравченко.