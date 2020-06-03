.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Главными факторами укрепления рубля остаются рост цен на нефть и глобальное улучшение "аппетита" к риску - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июня 2020 года 12:20
Главными факторами укрепления рубля остаются рост цен на нефть и глобальное улучшение "аппетита" к риску - ИК "Велес Капитал"
Рубль в среду утром продолжил укрепление, констатирует в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Уже на открытии отечественная валюта обновила максимум среды и к концу первого часа торгов была близка к отметке 68,2 за доллар. Главными факторами для укрепления рубля остаются рост цены на нефть и глобальное улучшение "аппетита" к риску", - отмечает он. Стоимость Brent в утренние часы среды закрепилась на уровне $40+ за баррель и к окончанию первой половины дня прибавляла более 1%. Участники рынка по-прежнему ожидают продления соглашения между странами ОПЕК+ еще на два месяца, обращает внимание Ю. Кравченко. При этом накануне агентство API сообщило, что ожидает сокращения запасов нефти по итогам прошедшей недели на 483 тыс. баррелей, однако участники рынка прогнозируют рост запасов более чем на 3 млн баррелей. Индекс доллара продолжает снижаться, отражая общее усиление "аппетита" инвесторов к риску. К середине дня индекс терял порядка 0,2-0,3%, а за последнюю неделю потерял уже порядка 1,6%. Азиатские фондовые рынки с утра закрылись в "плюсе", европейские рынки и фьючерсы в США также растут, продолжая отыгрывать надежды инвесторов на постепенное восстановление глобальной экономики после ослабления ограничений. При этом беспорядки в США по-прежнему игнорируются участниками рынка и, вероятно, не приведут к уходу от риска, предполагает специалист ИК. Днем внимание рынков будет приковано к данным по рынку труда США от ADP. Ближе к вечеру рынок ждет публикацию данных об объеме заказов промышленных предприятий в апреле и публикацию майского индекса деловой активности в секторе услуг. Чуть позже внимание сконцентрируется на данных о запасах и добыче нефти в США. На локальном денежном рынке Федеральное казначейство проведет аукцион РЕПО o/n с лимитом 400 млрд руб. На аналогичном аукционе во вторник была привлечена лишь незначительная часть средств одной кредитной организацией, отмечает Юрий Кравченко.
.
03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.03 июня 2020 года 10:23
Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital. "По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого... читать дальше
.03 июня 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду. читать дальше
.03 июня 2020 года 09:12
Цены на нефть растут шестую неделю подряд, и в такой ситуации спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль и сократить риски в длинных позициях, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на сохраняющиеся риски на стороне спроса, нефтяные котировки во вторник выросли и продолжают расти... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.02 июня 2020 года 11:50
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать отката пары евро/доллар в сторону уровня 1,0985, говорится в комментарии компании. Рост дается евро уже не с прежней легкостью, отмечает ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.02 июня 2020 года 10:25
Специалисты "Алор Брокер" даже при позитивном раскладе не видят нефть дороже 40 долларов за баррель, сообщается в комментарии компании. Рынок нефти ждет встречи стран ОПЕК+, на которой должно решиться сократят ли страны картеля квоты на добычу, как это зафиксировано в текущем договоре, или... читать дальше
.02 июня 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.