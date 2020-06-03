Потенциальный негатив от сделки Яндекса со Сбербанком, скорее всего, перевесит позитив - БКС Глобал Маркетс

Потенциальный негатив от сделки "Яндекса" со Сбербанком, скорее всего, перевесит позитив, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Если сделка по покупке "Яндексом" 45% "Яндекс.Маркет" у Сбербанка и продаже 25% "Яндекс.Деньги" состоится, потенциальный негатив перевесит позитив для "Яндекса", которому придется консолидировать убытки "Яндекс.Маркет" и потребности в инвестициях, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Вместе с тем сделка по "Яндекс.Деньги" снимет с "Яндекса" ограничения на рынке финтеха, однако успех в этой области не гарантирован, отмечают они.

"Яндекс" рассматривает различные сценарии владения в СП со Сбербанком – это не новость, однако мы не считаем оптимальным указанный вариант. "Яндексу" потребуется профинансировать инвестпрограмму и консолидировать убыток бизнеса (соответствует размыванию чистой прибыли за 2019 г. на 20%), при этом мы не уверены в скором выходе бизнеса на рентабельность. Необходимость проведения SPO также вызывает сомнения, учитывая запас денежных средств "Яндекса" в размере 167 млрд руб. (по состоянию на 1К20, без учета такси). Кроме того, возможное участие ВТБ и Millhouse (хотя и в небольших долях) может вызвать опасения у некоторых инвесторов. В числе позитивных моментов отметим, что ограничение на ведение самостоятельной деятельности в финтехе будет снято, однако на данном этапе потенциальную выгоду просчитать непросто. Если сделка состоится, влияние на справедливую стоимость "Яндекса" также будет зависеть от цены и планов развития в сфере электронной коммерции", - пишут специалисты "БКС Глобал Маркетс".

Как сообщалось, "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". По данным издания, совместное предприятие в сфере e-commerce отойдет "Яндексу", Сбербанк же, в свою очередь, выкупит 25% "Яндекс.Денег" у интернет-компании. Параллельно с этим "Яндекс" планирует разместить на рынке до 5% своих акций класса A, участие в приобретении акций могут принять ВТБ и Millhouse.