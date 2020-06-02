"Префы" Ленэнерго остаются дивидендной "фишкой" - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" рекомендует держать "Ленэнерго ао" с целевой ценой 6,2 руб. на 12 мес. и "Ленэнерго ап" - с целевой ценой 164 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Ленэнерго" сохранила уровень прибыли в 1К 2020, несмотря на "встречный ветер" теплой зимы и антивирусных мер. Прибыль акционеров составила 4,95 млрд руб. (+0,7%). Прибыль по РСБУ 2020П, согласно финансовому плану, ожидается в размере 12,6 млрд руб. (-0,7% г/г). Прибыль по МСФО, по оценкам аналитика ГК, составит около 13 млрд руб. (+10% г/г). По привилегированным акциям инвесторы получат дивиденд за 2019 год в размере 13,6 руб. с текущей доходностью 8,1%. Реестр закрывается 11 июня.

"Если материнская компания "Россети" повысит норму выплат, можно надеяться на увеличение дивидендов со стороны прибыльной "Ленэнерго" с небольшим коэффициентом выплат, который по итогам прошлого года составил всего 17% прибыли по МСФО", - полагает Н. Малых.

"Ленэнерго" - распределительная сетевая компания, работающая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с выручкой 83 млрд руб. в 2019 году. Основной бизнес - передача электроэнергии, остальное поступает от техприсоединения и прочей деятельности.