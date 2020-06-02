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02 июня 2020 года 18:58
БКС Глобал Маркетс оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений
"БКС Глобал Маркетс" оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. "Корзина остается без изменений, при этом средняя дивдоходность сокращается на фоне ралли рынка и снижения дивидендных ожиданий в отношении большинства российских компаний. Однако мы уверены, что текущие дивидендные доходности все еще очень привлекательны по сравнению с другими классами активов в первую очередь облигациями. Дивидендный сезон уже начался и достигнет традиционного пика в ближайшие пару месяцев. Вместе с тем в этом году сезон может затянуться, поскольку госкомпании переносят даты проведения ГОСА и принятия решений по дивидендам на конец лета/начало осени, чтобы успеть оценить влияние COVID-19 на возможность и готовность выплачивать высокие дивиденды", - пишут аналитики. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС). Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
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