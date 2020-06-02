.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение августовских дивидендов компаний и перенос банками выплат на октябрь окажут поддержку рублю летом - Sova Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июня 2020 года 18:06
Снижение августовских дивидендов компаний и перенос банками выплат на октябрь окажут поддержку рублю летом - Sova Capital
(добавлен 3-й абзац) Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Снижение дивидендных платежей российскими компаниями в августе и перенос госбанками выплат на октябрь смогут поддержать рубль этим летом, полагает экономист инвестиционной компании Sova Capital Артем Заигрин. "Рубль получит больше поддержки этим летом от выплат дивидендов по сравнению с 2019 годом. Сезонная структура платежей в этом году ослабит волатильность рубля в июле из-за переноса выплаты большого объема рублевых дивидендов на октябрь, в то время как дивидендные платежи экспортеров могут способствовать росту рубля в июне и июле. Недавнее восстановление цен на нефть, которое, как мы думали, произойдет позднее; снижение спроса на путешествия в связи с пандемией коронавируса и политика ЦБ РФ по компенсации падающего экспортного потока при низких ценах на нефть (менее $25 за баррель) также поможет рублю подавить волатильность в летние месяцы", - говорится в обзоре инвесткомпании. Как отмечает Заигрин, рубль может реагировать в течение недель до и после распределения дивидендов. "Мы ожидаем увидеть значительную поддержку рублю от конвертации валюты со стороны экспортно-ориентированных компаний за неделю до дат дивидендных выплат, при этом мы ждем обратной конвертации рублей в валюту от миноритариев после дивидендных платежей. В случае выплат дивидендов компаниями, ориентированными на внутренний рынок, имеет место лишь последний вариант", - пишет он. По мнению экономиста, процесс конвертации валюты в рубли и обратно особенно важен в июле и августе, когда экспорт низок и высок спрос на путешествия. Согласно базовому сценарию эксперта, дивидендные выплаты крупнейших российских государственных банков - Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR) - следует ожидать в октябре из-за переноса годовых собраний на сентябрь. При этом в случае уменьшения дивидендных платежей банками в октябре курс рубля может вырасти, поскольку миноритарные акционеры будут меньше конвертировать в валюту номинированные в рублях дивиденды. "Мы видим повышательные риски для нашего прогноза по рублю на 2020 год (73 руб./$1) и не исключаем более быстрого достижения рублем нашей цели в 2021 году на уровне 68,2 руб./$1", - пишет экономист.
.
02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.02 июня 2020 года 11:50
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать отката пары евро/доллар в сторону уровня 1,0985, говорится в комментарии компании. Рост дается евро уже не с прежней легкостью, отмечает ведущий аналитик отдела анализа... читать дальше
.02 июня 2020 года 10:25
Специалисты "Алор Брокер" даже при позитивном раскладе не видят нефть дороже 40 долларов за баррель, сообщается в комментарии компании. Рынок нефти ждет встречи стран ОПЕК+, на которой должно решиться сократят ли страны картеля квоты на добычу, как это зафиксировано в текущем договоре, или... читать дальше
.02 июня 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.02 июня 2020 года 09:10
Все известные позитивные драйверы уже заложены в котировки, и при ухудшении фона возможно развитие коррекции в зону ниже $37 за баррель Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". Восходящий тренд по нефтяным контрактам Brent в понедельник замедлился, констатирует эксперт по фондовому рынку... читать дальше
.01 июня 2020 года 18:56
ITI Capital прогнозирует V-образное восстановление экономики и фондового рынка, причем в осстановление будет быстрым, а дальнейший рост - значительным, говорится в комментарии инвесткомпании. "Если сравнивать текущий кризис с ипотечным кризисом 2008-2009 гг., то в этот раз рынок упал больше... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:58
Аналитики ITI Capital полагают, что на рынке нефти сохранится "бычья" конъюнктура, и баррель Brent подорожает до $40,62/барр., говорится в обзоре инвесткомпании. Ключевым триггером роста может послужить перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок - возможно, 4 июня, вместо 9-10 июня. "Картель и... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:34
Инвесторы закрывают глаза на поступающую статистику, закладывая в котировки ожидания разворота в 2021 или даже в 2022 году - "ВТБ Капитал"
Участники рынков акций скорее склонны закладывать в котировки свои ожидания, игнорируя нынешний обвал прибылей и закладывая тот разворот, который может произойти в 2021 или даже в 2022 г.. отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Индекс S&P 500 в мае поднялся еще на 4,5%, перевалив отметку в 3000... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.