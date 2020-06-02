ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Русагро"

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции "Русагро" и повышают их целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика ГК Наталии Малых, прибыль с вложений может составить 16% в перспективе года.

"Русагро" - один из крупнейших производителей в России сахара, свинины, зерновых и масложировой продукции. По мнению эксперта "ФИНАМа", завершение крупных инвестиционных проектов позволит нарастить производственные показатели, сократить долг и улучшить показатели прибыли и дивидендов. Кризис и обесценение рубля создают возможность увеличить долю рынка и нарастить экспорт. Прогнозный дивиденд 2020П - 42 руб. (+25% г/г), исходя из выплаты 50% прибыли 2020П 11,3 млрд руб.

Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 в 3,3 раза, до 3,2 млрд руб., EBITDA - в 4,4 раза, до 6,0 млрд руб. Показатели выручки и операционной рентабельности улучшились практически по всем сегментам. Выручка до элиминаций выросла на 17%, до 33,7 млрд руб.

Компания завершает строительство свинокомплексов в Приморье мощностью 75 тыс. тонн свинины в живом весе (выход на полную мощность - 2020 г., начало выпуска - середина 2021 г.).

"Есть возможности для улучшения цен и увеличения экспорта. На стороне спроса факторами роста цен могут стать ослабление и окончание изоляционных мер, конкурентоспособность российской продукции после обесценения рубля, а также закупки впрок со стороны Китая на опасениях второй волны COVID-19. На стороне предложения - проблемы у производителей в Бразилии и США, которые останавливают некоторые мощности из-за вируса", - отмечает Наталия Малых.