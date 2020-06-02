"БКС Глобал Маркетс" повысил оценку акций Мосбиржи на 11%, подтвердив рейтинг "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 135 рублей до 150 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Несмотря на непростую конъюнктуру, "Мосбиржа" снова продемонстрировала устойчивую динамику - чистая прибыль за I квартал 2020 года выросла на 91%, до 5,9 млрд рублей. Рекордные комиссии за счет роста торговых объемов, стабильный чистый процентный доход (ЧПД) при поддержке реализованного дохода и повышения эффективности операционных расходов позволяют рассчитывать на сильный результат по итогам всего 2020 года", - говорится в обзоре.

Аналитики скорректировали модель оценки биржи. Как сообщается в обзоре, в целом оценки чистой прибыли не изменились, поскольку эксперты улучшили прогнозы комиссионного дохода на фоне сильных данных об объемах торгов, но ухудшили оценку ЧПД с учетом их нового макропрогноза, который предполагает снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% (ранее - до 6%) к концу 2020 года с дальнейшим сокращением до 4,25% к 2023 году. По новым оценкам "БКС Глобал Маркетс", в 2020-2023 годах чистая прибыль "Мосбиржи" будет расти CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 6%.

"Московская биржа" последовательно увеличивает дивиденды, при этом коэффициент выплат около 90% сохраняется последние 3 года, и дивиденды будут выплачиваться даже в течение непростого 2020 года", - подчеркивают аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 128,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 114,2 рубля за штуку.