Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"

Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы провести встречу ранее намеченного срока говорят о высоком уровне согласия и отсутствии необходимости для дополнительных консультаций или изучения рынка, отмечает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков.

Brent восстановилась выше $39 за баррель и может перешагнуть отметку в $40, указывает специалист.

Единственным негативным моментом вторника являются прогнозы роста запасов в США. Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США пока игнорируются рынком, хотя являются весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, пишет А. Кочетков.