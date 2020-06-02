Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer

Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer.

Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы после падения до исторических минимумов в апреле, когда широкомасштабные карантинные меры оказали сильное влияние на экономику, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. "Учитывая предварительное смягчение ограничительных мер в мае и открытие все большего числа экономик, все меньше компаний, опрошенных для расчета индексов PMI, ожидают дальнейшего ухудшения экономических условий. Это стало первым шагом в направлении нормализации деловой активности, измеряемой производственными индексами PMI, которые улучшились в большинстве стран мира. Сравнение уровней индексов не несет большого смысла, но можно отметить некоторые различия: в США индексы PMI не продолжили падение до тех же низких уровней, что и в Европе, несмотря на более позднюю реализацию карантинных мер и серьезные последствия пандемии. Европа, которая одной из первых пострадала от коронакризиса, демонстрирует наибольшие абсолютные улучшения, в то время как в странах с формирующейся рыночной экономикой в Латинской Америке, где пандемия находится в активной фазе, разворот тренда был нерешительным. Кроме того, возобновившееся замедление в азиатских странах-экспортерах, таких как Япония и Южная Корея, показывает, что влияние кризиса на торговый спрос может снизить темпы глобального восстановления", - указывает специалист компании.

В то же время Китай успешно противостоит внешним негативным факторам, поскольку его официальный производственный индекс деловой активности остался выше 50 пунктов, несмотря на небольшое снижение, указывает Д. Мейер.

Большое значение, по мнению эксперта Julius Baer, также будет иметь публикация в четверг индексов PMI по сфере услуг, которая сильнее всего пострадала от карантинных мер. "В целом влияние сдерживающих экономический рост факторов ослабевает, однако в мае глобальная экономика продолжает сокращаться. В ближайшие месяцы дальнейшее восстановление экономики продолжится, однако ожидания по темпам этого восстановления должны быть разумными. Даже если в летние месяцы индексы PMI снова превысят уровень в 50 пунктов и мировая экономика вернется к росту, для большинства стран восстановление ВВП до докризисных уровней возможно не раньше следующего года", - считает Дэвид Мейер.