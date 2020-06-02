Снижение августовских дивидендов компаний и перенос банками выплат на октябрь окажет поддержку рублю летом - Sova Capital

Снижение дивидендных платежей российскими компаниями в августе и перенос госбанками выплат на октябрь сможет поддержать рубль этим летом, полагает экономист инвестиционной компании Sova Capital Артем Заигрин.

"Рубль получит больше поддержки этим летом от выплат дивидендов по сравнению с 2019 годом. Сезонная структура платежей в этом году ослабит волатильность рубля в июле из-за переноса выплаты большого объема рублевых дивидендов на октябрь, в то время как дивидендные платежи экспортеров могут способствовать росту рубля в июне и июле. Недавнее восстановление цен на нефть, которое, как мы думали, произойдет позднее; снижение спроса на путешествия в связи с пандемией коронавируса и политика ЦБ РФ по компенсации падающего экспортного потока при низких ценах на нефть (менее $25 за баррель) также поможет рублю подавить волатильность в летние месяцы", - говорится в обзоре инвесткомпании.

Согласно базовому сценарию эксперта, дивидендные выплаты крупнейших российских государственных банков - Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR) - следует ожидать в октябре из-за переноса годовых собраний на сентябрь.

При этом в случае уменьшения дивидендных платежей банками в октябре курс рубля может вырасти, поскольку миноритарные акционеры будут меньше конвертировать в валюту номинированные в рублях дивиденды.

"Мы видим повышательные риски для нашего прогноза по рублю на 2020 год (73 руб./$1) и не исключаем более быстрого достижения рублем нашей цели в 2021 году на уровне 68,2 руб./$1", - пишет экономист.