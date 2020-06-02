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02 июня 2020 года 15:03
Фактор ликвидности продолжит поддерживать рынок ОФЗ, дополнительной поддержкой выступит укрепление рубля - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка отмечают, что на прошлой неделе доходность ОФЗ изменилась разнонаправленно – сравнительно короткие выпуски снизились в доходности на 6-8 б.п. на фоне реинвестирования инвесторами средств от погашения выпуска 26214, при этом длинные выпуски прибавили в доходности 5-8 б.п. Спред 10-3 расширился до 78 б.п. с 74 б.п. неделей ранее. В ходе предстоящей недели фактор ликвидности продолжит поддерживать рынок, дополнительной поддержкой выступит укрепление рубля, указывается в обзоре банка. Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит ~100 млрд руб. (~317 млрд руб. неделей ранее), из которых ~60 млрд руб. приходится на купоны по выпускам "Роснефти". Объем платежей по еврооблигациям сохранится невысоким – ~0,08 млрд долл. (~0,17 млрд долл. неделей ранее). По оценкам Газпромбанка на основе данных НРД, за прошлую неделю иностранные инвесторы сократили свои вложения в ОФЗ на 31 млрд руб. после заметного притока (+84 млрд руб.) неделей ранее. Треть оттока пришлась на погашенный выпуск ОФЗ-26214, объем нерезидентов в котором составлял ~10 млрд руб. Заметный отток также был зафиксирован в выпуске ОФЗ-26227 (июль 2024 г.) - на сумму ~7 млрд руб. "В пятницу Moody’s опубликует плановое решение по суверенному рейтингу России ("Ваа3/стабильный"). Мы полагаем, что и рейтинг, и прогноз по нему останутся неизменными. Агентство 1 мая опубликовало обновление кредитного заключения, в котором сохранило драйверы изменения рейтинга без изменений. При этом мы полагаем, что в настоящий момент эти драйверы не исполняются", - отмечают эксперты банка Среди внешних событий, способных оказать влияние на российский долговой рынок, аналитики Газпромбанка отмечают следующие: - В среду, 3 июня, ожидается выход данных по безработице в еврозоне за апрель, в том числе в Германии и Италии, что позволит дать первую оценку ослаблению ограничительных мер. "Если безработица в еврозоне вырастет сильнее ожиданий рынка (в марте достигла 7,4%), мы прогнозируем снижение доходностей европейского долга на ожиданиях дополнительных стимулирующих мер. Смягчение данных по безработице Германии и/или Италии – отдельно взятых экономик еврозоны, которые ослабили карантин – может способствовать укреплению евро (на росте фондовых индексов) и росту доходностей европейского долга на более позитивном восприятии эффекта от ослабления ограничительных мер", - пишут эксперты; - 3 июня – публикация данных по инфляции Турции за май. "При замедлении инфляции до уровней ниже ожидаемых рынком 10,87% (в апреле инфляция замедлилась на 0,9 п.п. до 10,94%) мы прогнозируем укрепление лиры из-за вероятного повторного снижения ставки ЦБ Турции с целью поддержки экономики на заседании 25 июня", - указывают специалисты банка; - В среду также выйдут данные по индексу деловой активности в Китае (по версии Caixin) за май. "Если он возрастет после корректировки вниз в апреле, мы ожидаем поддержки юаню, который находится под давлением разногласий между США и Китаем в связи с принятием закона о госбезопасности в Гонконге", - пишут аналитики; - В четверг, 4 июня, ожидается решение ЕЦБ по ставке, которая, наиболее вероятно, сохранится нулевой. "Наибольшего внимания заслуживает возможное расширение стимулов экономки (Pandemic Emergency Purchase Programme) в условиях ожидаемого ЕЦБ снижения экономики на 8% г/г в базовом сценарии. В последние недели евро очень чувствителен к стимулирующим мерам: на прошлой неделе он укрепился к корзине валют на новостях о возможном создании в ЕС антикризисного фонда в объеме 750 млрд евро – в полтора раза выше изначально предложенного Германией и Францией. В случае расширения монетарных стимулов по итогам заседания ЕЦБ мы ожидаем дальнейшего укрепления евро и снижения доходностей европейского долга", - указывают в Газпромбанке; - В четверг также выйдут еженедельные данные по первоначальным заявкам на пособия по безработице в США. "В случае усиления тенденции к их снижению (что весьма вероятно после первого с начала пандемии снижения количества действующих заявок на пособия по безработице на прошлой неделе), мы прогнозируем рост доходностей UST и ослабление доллара на фоне ослабления ожиданий в отношении необходимости расширения стимулирующих мер поддержки экономики", - отмечают специалисты; - В пятницу, 5 июня, агентство S&P в плановом порядке пересмотрит рейтинг Узбекистана. "Мы ожидаем подтверждения рейтинга на уровне "ВВ" с сохранением, несмотря на внешние кризисные явления, прогноза "стабильный". Узбекистан остается одной из наименее подверженных сырьевым шокам стран СНГ, бюджетная политика оперативно подстраивается под внешние кризисные явления и позволяет минимизировать дефицит бюджета, рост импорта нормализовался, а дефицит торгового баланса сокращается", - пишут эксперты банка.
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