Справедливая доходность нового выпуска бондов Белгородской области находится в середине диапазона 5,93–6,03% - "Уралсиб"

Справедливая доходность нового выпуска облигаций Белгородской области находится в середине предложенного диапазона 5,93–6,03%, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб".

Белгородская область проведет во вторник конкурс по определению ставки купона нового выпуска облигаций объемом 2,7 млрд руб. Срок обращения этого выпуска облигаций составляет пять лет, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 14% в даты выплаты 12-го и 14-го купонов, по 18,5% от номинала в даты выплаты 16-го и 18-го купонов и оставшиеся 35% от номинала в дату погашения. Дюрация выпуска оценивается в 3,76 года.

"Ориентир ставки купона представлен в виде диапазона 5,8–5,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,93–6,03% и премии к кривой ОФЗ 100–110 б.п., - указывают эксперты "Уралсиба". - Размещение на бирже запланировано на 4 июня. Это второе размещение облигаций Белгородской области за последние две недели, в предыдущий раз рынку был предложен выпуск объемом 3 млрд руб. и с дюрацией 3,7 года. В целом параметры этих двух выпусков довольно близки. Выпуск 34014, который был размещен 22 мая, сейчас торгуется с доходностью 6%. При размещении же ставка купона была установлена на уровне 5,9%, что в тот момент соответствовало доходности к погашению 6,03% и премии к кривой ОФЗ 115 б.п. Мы полагаем, что справедливая доходность нового выпуска облигаций находится примерно в середине предложенного диапазона доходности".