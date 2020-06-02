Ориентиром инвесторов в российские активы остается ситуация на рынке нефти и аппетит к риску - Банк "Санкт-Петербург"

Ориентиром инвесторов в российские активы остается ситуация на рынке нефти и аппетит к риску, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Намеченный позитив, а именно успех переговоров ОПЕК++ о продлении текущих объемов сокращений добычи за пределы июня поддержит котировки и позволит рублю закрепиться в диапазоне 68-71 руб./$. Продолжит поддерживать рост и спрос со стороны глобальных инвесторов, который остается высоким в связи с ожиданием смягчения денежно-кредитных условий", - отмечают эксперты банка.