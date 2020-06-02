Sberbank CIB поднял рейтинг ADS HeadHunter до "покупать" и оценку в 1,6 раза

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $16,73 до $27 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

"Мы рекомендуем покупать ADS HeadHunter и повышаем их прогнозную цену до $27,00 за штуку. В значительной степени это обусловлено тем, что мы повысили моделируемый курс рубля и применяем новую безрисковую ставку доходности (5,5%). Текущее значение моделируемых на 2021 год коэффициентов "стоимость предприятия/EBITDA" и "цена/прибыль" для HeadHunter составляет соответственно 14,4 и 20,3, то есть дисконт к зарубежным аналогам составляет соответственно 39% и 46%. На 2019-2023 годы мы моделируем рост скорректированной EBITDA в среднем на 25,9% ежегодно, чистой прибыли - на 32,0%, а свободных денежных потоков - на 36,1%", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, у HeadHunter есть структурные возможности для укрепления своих позиций во время нынешнего кризиса.

"HeadHunter готов пожертвовать краткосрочными финансовыми показателями ради более долгосрочных перспектив. Компания полагает, что во втором полугодии у нее появятся уникальные возможности для укрепления своих позиций за счет наблюдающихся структурных изменений в сегменте найма рабочего персонала, который трансформируется в результате переориентации на интернет-ресурсы в связи с закрытием офлайн-каналов из-за карантинных ограничений. Главным приоритетом в HeadHunter считают привлечение новых клиентов, даже если это может отразиться на финансовых показателях. Менеджмент не исключает, что соотношение маркетинговых расходов и выручки может вырасти по сравнению с предыдущим годом", - пишут они.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $18,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,27 за штуку.