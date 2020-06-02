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02 июня 2020 года 12:12
Потенциал ценового роста нового выпуска бондов Сбербанка составляет более 50 б.п. - "БКС Глобал Маркетс"
Потенциал ценового роста нового выпуска 4-летних бондов Сбербанка составляет более 50 б.п. в случае снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ 19 июня, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Сбербанк (Ваа3/NR/BBB; АКРА: ААА(RU)) 2-4 июня проведет сбор заявок на 4-летние рублевые облигации серии 1P-SBER16 объемом от RUB 10 млрд. Первоначальный ориентир ставки купона составляет 5,65%, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,73%."Учитывая, что сбор заявок продлится 3 дня, что не характерно для стандартных первичных размещений, мы полагаем, что выпуск ориентирован на физических лиц", - отмечают аналитики инвесткомпании. Ориентир доходности размещаемого выпуска предполагает премию к ОФЗ порядка 70 б.п., в то время как у большинства выпусков Сбербанка премия не превышает 60 б.п., таким образом ориентир предполагает премию порядка 10 б.п. ко вторичному рынку, констатируют эксперты. "Мы обращаем внимание, что чуть более короткий Сбербанк-1P-SBER15 (YTM 5.6%) за последний месяц снизился в доходности на 50 б.п. вслед за снижением доходности ОФЗ, при этом ценовой рост выпуска составил 2.5 п.п. Мы видим потенциал ценового роста для размещаемого выпуска, а также обращающихся облигаций Сбербанка в случае снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ 19 июня более чем на 50 б.п.", - указывают специалисты "БКС Глобал Маркетс". Сбербанк - крупнейший финансовый конгломерат России, Центральной и Восточной Европы. Сбербанк является лидером по величине активов в России (RUB 30 трлн), его доля в банковском секторе страны составляет 29%. Сильные позиции достигаются за счет клиентской базы: 96 млн розничных клиентов (65% постоянного населения России), 2,6 млн - корпоративных. Сбербанк является государственным банком, в управлении которого существенную роль играет Министерство финансов, осуществляющее владение банком посредством ФНБ (50% + 1 акция). Среди остальных акционеров иностранные юр.лица (45,04%), отечественные юр.лица (1,81%) и частные инвесторы (3,15%). Банк активно развивает онлайн-каналы, сейчас доля активных цифровых пользователей составляет 70 млн. Эмитент развивает свою экосистему, в которой на конец 1К20 было 45 партнеров. Чистая прибыль Сбербанка в 1К20 составила RUB 120 млрд что на 47% ниже, чем в 1К19. Основное давление на прибыль оказал рост расходов на создание резервов (более чем в 3,5 раза до RUB 167 млрд) на фоне ухудшения макроситуации в России из-за коронавируса. Вместе с тем качество активов банка остается высоким с низкой долей неработающих кредитов - просрочка 90 дней+ на уровне 4,4% от кредитного портфеля. Сбербанк также продемонстрировал стабильную маржу 5,2% в 1К20 и высокий рост комиссионных доходов на 23% г/г на фоне активности перед введением карантина в России. Капитальная позиция эмитента не вызывает опасений: на 1 мая показатель Н1.1 составлял 13,2%, что указывает на высокий запас прочности по капиталу и превышает уровни других госбанков.
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Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
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