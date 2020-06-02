Краткосрочно вероятен откат пары евро/доллар в сторону уровня 1,0985 - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать отката пары евро/доллар в сторону уровня 1,0985, говорится в комментарии компании.

Рост дается евро уже не с прежней легкостью, отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова: напряженность между Соединенными Штатами и Китаем не ослабевает, что ограничивает масштаб рыночного оптимизма. После того как в пятницу Трамп дал указания о начале процесса отмены особого отношения к Гонконгу, в понедельник появились сообщения о том, что власти Китая велели государственным компаниям прекратить закупки ряда наименований сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. Все это заставляет опасаться за торговую сделку между США и Китаем, поэтому в краткосрочной перспективе укрепление евро как рискового актива может выдохнуться и уступить место подъему доллара, обладающего защитными свойствами, отмечает З. Саидова.

"С технической точки зрения, на дневном графике курс, в соответствии с нашими ожиданиями, приостановил стремительный рост, коснувшись уровня сопротивления 1,1145, и с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать отката пары в сторону уровня 1,0985, который теперь может стать поддержкой", - указывает специалист ГК "ФИНАМ".