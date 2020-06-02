Компании нефтегазового и горно-металлургического секторов будут лидерами роста во вторник - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что во вторник восходящий тренд на российском рынке акций продолжится на фоне сильных цен на нефть (цена Brent приблизилась к отметке $40/барр.), крепкого курса рубля и оптимизма, связанного со снятием карантинных мер, которое может запустить процесс восстановления экономики. В лидерах роста будут компании нефтегазового и горно-металлургического секторов.

"Тем не менее, внешний фон пока не столь оптимистичен – сохраняется напряженность между США и Китаем, не прекращаются протесты в США, однако пока инвесторы стараются игнорировать этот поток негативных новостей. Мы ожидаем, что сегодня в лидерах роста будут компании нефтегазового и горно-металлургического секторов, тогда как крепкий курс рубля окажет поддержку банкам, ритейлерам и энергетическим компаниям", - отмечает аналитик банка Джон Волш.