Новая неделя началась с интереса к риску и распродаж доллара - ИК "Велес Капитал"

Новая неделя началась с интереса к риску и распродаж доллара, рубль торговался в плюсе наряду с большинством валют на развивающихся рынках, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Эксперт отмечает, что на прошедшей пресс-конференции Д.Трампа по Китаю не были затронуты вопросы отмены торгового соглашения между двумя странами, чего так опасались рынки. В результате к началу новой недели заметно усилился аппетит инвесторов к риску. Кроме того, аппетиту на развивающихся рынках способствовали и утренние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за май. Индекс оказался выше психологически важного уровня в 50 пунктов.

"Рубль в итоге открылся ниже 70 по доллару, оказавшись там впервые с 6 марта. В паре с евро отечественная валюта была близка к отметке в 77,2, также обновив новый максимум с 6 марта. К окончанию рабочего дня курс евро терял порядка 0,8%, падение доллара было заметнее и составляло почти 1% из-за ослабления американской валюты ко всем основным валютам на глобальных рынках. В частности, индекс доллар снижался примерно на полпроцента и в течение дня обновлял минимум с середины марта", - комментирует Ю. Кравченко.

По мнению эксперта, пока нельзя исключать, что ослабление доллара ниже 70 рублей может оказаться лишь временной коррекцией. "Уже в ближайшее время рынки могут снова начать отыгрывать беспокойство в отношении новой волны пандемии и дальнейших разногласий между США и Китаем, - полагает аналитик ИК "Велес Капитал". - Не добавляют уверенности инвесторам и беспорядки в США (которые в том числе могут ускорить распространение инфекции и замедлить выход страны из карантина). Все вместе может заметно поубавить аппетит инвесторов к риску на российском рынке и вернуть доллар на отметку 70+".