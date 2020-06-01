ITI Capital прогнозирует V-образное восстановление экономики и фондового рынка, причем в осстановление будет быстрым, а дальнейший рост - значительным, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Если сравнивать текущий кризис с ипотечным кризисом 2008-2009 гг., то в этот раз рынок упал больше за меньшее время, однако итоговое падение все равно оказалось меньше, чем десятилетие назад, - отмечают эксперты ITI Capital. - И сейчас рынок почти полностью отыграл потери за два месяца, тогда как после прошлого обвала на это ушло пять лет. За последние пять месяцев объем средств на балансе ФРС США вырос на $3 трлн против $3,6 трлн за шесть лет в рамках программы количественного смягчения (QE) с ноября 2008 г. по октябрь 2014 г.! Нынешний кризис не финансовый, а экономический, и на его преодоление передовые страны уже выделили $16 трлн, или 12% мирового ВВП, что эквивалентно 20% ВВП на 2008 г.".

По мнению аналитиков ITI Capital, этот рынок уже не медвежий, а бычий: "Мы ждем продолжения роста, но он будет очень волатильным, так как риски остаются высокими: новый виток противостояния США и Китая, президентские выборы в США и прочие риски, которые нельзя не учитывать. Наш прогноз по S&P 500 на конец 2020 г. составляет 3250 п. и 3800 п. - на конец 2021 г. Наш прогноз по РТС $ на конец 2020 г. - 1350 п. и 1600 п. - на конец 2021 г.".

Аналитики считают, что в лидеры роста выйдут страны, выделившие больше всего средств на поддержку своих экономик, а именно США, Европа (Германия, Великобритания и Франция) и Япония и, в меньшей степени, развивающиеся страны, особенно в Европе.

"Динамика российского фондового рынка будет во многом определяться общим спросом на риск и ценами на нефть, поэтому в отличие от 2019 г. страна будет явно отставать в общей динамике из-за цен на нефть и ограниченной ликвидности. Краткосрочного роста спроса стоит ждать во время дивидендного сезона, который уже начался и наберет обороты с середины июня до конца августа", - отмечают эксперты ITI Capital.