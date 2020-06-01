Потенциал дальнейшего роста ОФЗ выглядит ограниченным - Sberbank Asset Management

Потенциал дальнейшего роста ОФЗ на рублевом долговом рынке выглядит ограниченным с учетом уровней, которых достигли доходности к погашению по госбумагам, говорится в аналитическом материале Sberbank Asset Management.

Дальнейшее снижение ставок по ОФЗ в текущих условиях возможно после заседания Банка России 19 июня, в случае если регулятор еще больше смягчит риторику (в частности, отметит возможность снижения ключевой ставки на последующих заседаниях, снижение ставки на 1% на июньском заседании уже заложено в ценах облигаций), указывает директор по инвестициям Ренат Малин. При этом корпоративные облигации имеют потенциал снижения ставок относительно ОФЗ, чему способствует наличие интересной премии в доходности к погашению таких облигаций относительно ставок по ОФЗ, депозитам и инфляции, отмечает он.

"Как следствие, мы в настоящий момент делаем ставку на корпоративные облигации преимущественно первого и второго эшелонов", - указывает Р. Малин.