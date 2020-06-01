Целевой краткосрочный диапазон по рублю находится в пределах 69-71,5 за доллар - Sberbank Asset Management

Sberbank Asset Management считает, что в случае сохранения преимущественно позитивных настроений на глобальных рынках российская валюта может продемонстрировать дальнейшее укрепление. "Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем в пределах 69-71,5 за доллар. Основными факторами динамики российской валюты останутся как динамика цен на нефть, так и общее отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран", - указывает в аналитическом материале директор по инвестициям Ренат Малин.