Ослабление рубля к доллару, вероятно, можно ожидать к началу осени - Райффайзенбанк

Сокращение продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в июне, скорее всего, сможет лишь остановить укрепление рубля ниже 70 за доллар, его ослабление можно ожидать к началу осени, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Аналитики банка отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась почти на 8 рублей (на 10%) к доллару и сейчас котируется чуть ниже 70 руб./долл. "Таким образом, произошел возврат курса к уровням конца февраля-начала марта, однако тогда нефть стоила 45-50 долл./барр. Brent (против текущих 35 долл./барр.). Сопоставляя долларовые и рублевые котировки нефти Brent (приведенные к текущим ценам), мы также приходим к выводу о том, что нефть в рублевом выражении сейчас отклонилась вниз от своей регрессионной линии. Кроме того, сама линия "сломалась", когда нефть ушла ниже 35 долл./барр. Этот "слом" и отклонение от "нормали" обусловлены, на наш взгляд, прежде всего, введенными мерами по самоизоляции, из-за которых произошел обвал импорта, ухудшением экономических условий (как на внешнем рынке, так и на внутреннем), из-за которых многие компании отменили и перенесли выплату дивидендов (из прибыли, полученной в 2019 г.), и дополнительной продажей валюты ЦБ РФ на открытом рынке", - указывают специалисты Райффайзенбанка.

Также эксперты банка отмечают, что из-за факторов импорта и дивидендов в апреле сальдо счета текущих операций оказалось положительным (+2,5 млрд долл., согласно предварительной оценке ЦБ РФ выборочных статей платежного баланса), то есть продажа валюты регулятором была даже избыточной.

"Сокращение продажи валюты ЦБ не сильно повлияет на курс в июне. Однако приведенные выше аргументы не означают, что курс рубля может быстро ослабнуть, вернувшись к своим равновесным значениям, поскольку меры по самоизоляции снимаются медленно и неравномерно (по нашим прогнозам, импорт как товаров, так и услуг останется пониженным и в июне). Выплата дивидендов в этом году также остается для многих компаний под вопросом. В этой связи сокращение продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в июне, скорее всего, сможет лишь остановить его укрепление ниже 70 руб./долл. (даже если нефть продолжит восстановление выше 40 долл./барр. Brent). Ослабление рубля можно ожидать к началу осени (когда начнут терять влияние упомянутые выше факторы, играющие в сторону сильного рубля сейчас)", - пишут аналитики Райффайзенбанка.