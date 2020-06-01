Акции Полюса находятся на краткосрочном перепутье - ИК "Велес Капитал"

Акции Полюса находятся на краткосрочном перепутье, принимать решения стоит по мере преодоления важных технических уровней, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Бумаги Полюса в понедельник упали после публикации финансовых результатов за 1-й кв. текущего года, которые показали снижение скорректированной чистой прибыли и выручки на 7% и 32% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Во многом подобная динамика была связана с сезонными факторами, отмечает она. Кроме того, фьючерсы на золото в начале недели вновь опустились ниже 1750 долларов/унцию.

"С технической точки зрения, бумаги Полюса уже не первый день подряд пытаются удержаться выше поддержки 11250 руб., при закреплении ниже которой рискуют продолжить падение к 10000 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика). Акции находятся на краткосрочном перепутье - при способности закрепиться выше 12100 руб. возрастет вероятность обновления исторического максимума (12738 руб.) и, напротив, при падении ниже поддержек 10000-11250 руб. под угрозой окажется среднесрочный восходящий тренд. ADX как дневного, так и недельных графиков не исключают развития сценария дальнейшей коррекции вниз, но принимать решения стоит по мере преодоления важных технических уровней", - указывает специалист ИК.