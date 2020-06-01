Вероятно продолжение консолидации котировок госбумаг - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что большая часть движения рынка ОФЗ уже пройдена (в ожидании снижения ставки до 4,5%). По мнению специалиста банка Дмитрия Грицкевича, можно ждать продолжения консолидации котировок госбумаг, которая может продлиться до заседания ЦБ 19 июня, на котором инвесторы будут ждать новых сигналов по динамике ставки от регулятора. На этом фоне нерезиденты могут продолжить фиксировать полученную прибыль от переоценки ОФЗ при снижении их доли на рынке, отмечается в комментарии Промсвязьбанка.