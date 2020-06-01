Фокус внимания нефтяного рынка сосредоточен на заседании ОПЕК+ - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы остаются вблизи комфортных уровней после существенного роста в пятницу на фоне повышенного аппетита к рисковым активам, говорится в комментарии "Нордеа банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $38/bbl, WTI - $35,5/bbl. В фокусе внимания нефтяного рынка остается министерское заседание ОПЕК+, которое может быть перенесено на 4 июня (текущей согласованной датой является 9-10 июня).

"Ключевым вопросом остается продление текущих квот по сокращению нефтедобычи (суммарно на 9,7 mbd) на несколько месяцев вперед, - отмечают эксперты банка. - За такой сценарий, по сообщениями СМИ, выступает саудовская сторона, однако Россия, как сообщают информационные агентства, изначально планировала начать увеличение добычи сырья уже с июля. Тем не менее, вероятность того, что страны решат продлить сделку в текущем виде до сентября, является высокой. При этом вряд ли такое решение окажет значимую поддержку нефтяным котировкам в моменте, поскольку ключевым фактором для нефтяного рынка остается сторона спроса. Тем не менее, на фоне восстановления спроса на энергоносители такое решение ОПЕК+ может усилить рост котировок на горизонте июля-августа".