Нефть колеблется из-за геополитической ситуации и вялого восстановления спроса - Saxo Bank

Торговля на сырьевых рынках в последнюю неделю мая шла разнонаправленно, нефть колеблется из-за геополитической ситуации и вялого восстановления спроса, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Прошедший месяц на многих рынках принес восстановление после связанного с COVID-19 обвала, произошедшего в первом квартале, - отмечает эксперт банка. - Несмотря на плохие экономические данные, смягчение карантина, начатое во многих странах, подпитало надежды на V-образное восстановление экономики в ближайшие месяцы. К сожалению, этот оптимизм мы разделить не можем: миллионы людей, вероятно, не вернутся на свои рабочие места, к тому же есть риск возобновления эпидемии в тех странах, которые слишком рано начали открываться".

Сырьевой индекс Bloomberg снизился. Энергетический сектор потерял часть своего рекордного прироста, набранного после апрельского обвала. Промышленные металлы тоже торговались с понижением из-за трений между США и Китаем, хотя Всекитайское собрание народных представителей ввело новые стимулирующие меры. Атака же на драгоценные металлы оказалась быстро отбита: спрос и на золото, и на серебро усилили ослабление доллара США, снижение реальной доходности облигаций и ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.