Рост рубля и цен на нефть окажет небольшую поддержку котировкам ОФЗ - Уралсиб

Дальнейший рост рубля и цен на нефть окажет небольшую поддержку котировкам ОФЗ, вместе с тем рынок преимущественно продолжит консолидироваться на текущих уровнях еще некоторое время, говорится в обзоре Уралсиба

"Несмотря на повышение курса рубля, прошлую неделю кривая ОФЗ завершила неоднозначно: мы наблюдали увеличение угла наклона кривой за счет снижения доходностей коротких бумаг (на 4–7 б.п.) и небольшого роста доходностей длинных (на 2–7 б.п.), - отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина. - Короткому участку кривой поддержку оказало крупное погашение ОФЗ на прошлой неделе, тогда как в длинных облигациях часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. Последний месяц наблюдались продолжение ралли и снижение доходностей в среднем на 40–70 б.п. вдоль кривой, поэтому пауза логична и объяснима. Дальнейший рост рубля и цен на нефть, наблюдаемый в понедельник, окажет небольшую поддержку котировкам ОФЗ. Вместе с тем мы полагаем, что рынок преимущественно продолжит консолидироваться на текущих уровнях еще некоторое время, пока не сформируются ожидания относительно действий Банка России на ближайшем заседании в середине июня. Из комментариев главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной следует, что снижение ставки на 100 б.п. вполне возможно на одном из ближайших заседаний совета директоров по вопросу ДКП. Однако в настоящее время трехмесячный своп на ключевую ставку торгуется под 5% годовых, примерно в районе 5% сейчас находится годовой своп на трехмесячную ставку MosPrime. Решение по ставке в июне будет зависеть от текущих данных по инфляции, которые и окажутся в центре внимания в ближайшие недели".