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01 июня 2020 года 12:20
Главным риск-фактором для рубля остается ухудшение глобального аппетита к риску - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" сохраняют свой прогноз на укрепление рубля к отметке 69 в паре с долларом к концу 2020 года, однако отмечают, что на горизонте июня риск-фактором для российской валюты остается ухудшение глобального аппетита к риску, поскольку текущий оптимизм по-прежнему выглядит весьма избыточным, говорится в обзоре банка По мнению аналитиков, в паре с европейской валютой у рубля меньше возможностей на дальнейшее укрепление, поскольку евро получает поддержку на валютном рынке в условиях вероятного согласования общеевропейского фонда, который призван помочь наиболее пострадавшим странам ЕС в восстановлении экономической активности. "Российская валюта на старте торгов торгуется ниже отметки 70 в паре с долларом США и ниже 78 в паре с евро, - отмечают эксперты "Нордеа банка". - Поддержку рублю оказывает целый ряд факторов, в числе которых сохранение нефтяных котировок вблизи отметки 38 долл./бар. (Brent) после пятничного роста, а также повышенный аппетит к рисковым активам. Риск эскалации торговой войны между США и Китаем снизился после пятничного выступления Д. Трампа, в котором президент США не сказал ничего конкретного по поводу торговых отношений между двумя странами. В рамках текущей недели российская валюта попытается сохранить комфортные уровни в случае сохранения оптимистичных настроений на глобальных площадках. Отметим, что внутренний фактор поддержки со стороны спроса нерезидентов на ОФЗ постепенно отходит на второй план, поскольку снижение ставки Банка России на 100 бп. в июне уже фактически отыграно участниками рынка".
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01 июня 2020 года 18:56
ITI Capital прогнозирует V-образное восстановление экономики и фондового рынка, причем в осстановление будет быстрым, а дальнейший рост - значительным, говорится в комментарии инвесткомпании. "Если сравнивать текущий кризис с ипотечным кризисом 2008-2009 гг., то в этот раз рынок упал больше... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:58
Аналитики ITI Capital полагают, что на рынке нефти сохранится "бычья" конъюнктура, и баррель Brent подорожает до $40,62/барр., говорится в обзоре инвесткомпании. Ключевым триггером роста может послужить перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок - возможно, 4 июня, вместо 9-10 июня. "Картель и... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:34
Инвесторы закрывают глаза на поступающую статистику, закладывая в котировки ожидания разворота в 2021 или даже в 2022 году - "ВТБ Капитал"
Участники рынков акций скорее склонны закладывать в котировки свои ожидания, игнорируя нынешний обвал прибылей и закладывая тот разворот, который может произойти в 2021 или даже в 2022 г.. отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Индекс S&P 500 в мае поднялся еще на 4,5%, перевалив отметку в 3000... читать дальше
.01 июня 2020 года 14:17
Финансовые рынки "слишком опережают" реальность, ущерб от пандемии станет ясен во II квартале - Citi
Финансовые рынки "слишком опережают" реальность, заявил Financial Times один из руководителей подразделения инвестиционного банкинга Citigroup Inc. (SPB: C) Маноло Фалко. "Мы прямо говорим всем клиентам осваивать рынки, если они могут, поскольку мы считаем, что цены сейчас не могут быть лучше",... читать дальше
.01 июня 2020 года 13:47
Если бы не новая волна эскалации в отношениях Вашингтона и Пекина, то цены на нефть, вполне возможно, уже могли вплотную приблизиться к уровню $40/барр., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По прогнозу аналитиков инвесткомпании, в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. –... читать дальше
.01 июня 2020 года 13:22
Нефтяные котировки в утренние часы остаются вблизи комфортных уровней после существенного роста в пятницу на фоне повышенного аппетита к рисковым активам, говорится в комментарии "Нордеа банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $38/bbl, WTI - $35,5/bbl. В фокусе внимания нефтяного... читать дальше
.01 июня 2020 года 12:52
Торговля на сырьевых рынках в последнюю неделю мая шла разнонаправленно, нефть колеблется из-за геополитической ситуации и вялого восстановления спроса, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена. "Прошедший месяц на многих рынках принес... читать дальше
.01 июня 2020 года 11:40
Главный стимул и источник волнения нефти - действия стран по сокращениям добычи - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Главным стимулом и источником волнения рынка нефти продолжают оставаться действия добывающих стран по сокращениям добычи, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Стартовавшая в мае сделка стран ОПЕК+ по сокращениям на 9,7 Мб/д или на 10% от мировой добычи (вместе с... читать дальше
.01 июня 2020 года 11:22
Аналитики Goldman Sachs Group улучшили ожидания для американского рынка акций, отказавшись от прогноза еще одной масштабной распродажи. Ранее они не исключали возможности падения индекса Standard & Poor's 500 в течение трех месяцев до 2400 пунктов, то есть более чем на 20% относительно уровня на... читать дальше
.01 июня 2020 года 10:42
Цена золота на неделе может вырасти до отметки $1776, но есть высокая неопределенность в плане дальнейшей динамики, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Цены на золото в пятницу пробили наверх локальный нисходящий тренд из-за роста напряженности между США и Китаем, констатирует... читать дальше
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