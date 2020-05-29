.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынки в напряжении из-за обострения отношений между США и Китаем - Saxo Bank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 мая 2020 года 17:33
Рынки в напряжении из-за обострения отношений между США и Китаем - Saxo Bank
Новости о восстановительных мерах в ЕС подтолкнули вверх пару EUR/USD, но оптимизму угрожает обострение американо-китайских отношений, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Президент США Трамп намерен в пятницу объявить о новых мерах против Китая, и JPY, наконец, начинает подавать признаки жизни. "Укрепление евро на фоне планов Евросоюза значительно расширить бюджет за счет прямой эмиссии долга стало вчера важной темой, - отмечает Д. Харди. - Оно продолжилось и сегодня утром, так что пара EUR/USD смогла выйти выше 1,1100. Хотя в кроссах евро может остаться на высоте (например, EURGBP сегодня утром поднялась над 0,9000), в пределах G3 (USD, JPY, EUR) ситуация может измениться в зависимости от того, что скажет сегодня Трамп на пресс-конференции по новым мерам против Китая. Его вчерашнее обещание выступить на эту тему привело к снижению риск-аппетита, которое продолжилось и утром". По мнению эксперта Saxo Bank, Трамп вряд ли объявит о прекращении особых отношений США с Гонконгом, так как это нанесло бы рынкам огромный сопутствующий ущерб, повредило бы многим крупным американским компаниям и вообще стало бы слишком радикальным шагом. (Хотя госсекретарь Помпео сказал, что Гонконг больше не автономен, так что в перспективе нет оснований для сохранения особых отношений.) Более вероятный и менее опасный для рынков вариант - это санкции против отдельных лиц и организаций материкового Китая, которых США считают ответственными за неугодную им политику. Посередине будут такие шаги в торговой политике, которые поставили бы под угрозу торговое соглашение, заключенное в январе.
.
29 мая 2020 года 18:53
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Applied Materials, отмечая, что они довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, отмечается в комментарии инветскомпании. Результаты Applied Materials за II финквартал также оказались, по... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:05
Аналитики Julius Baer продолжают рекомендовать корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня в ожидании восстановительного роста экономики США и увеличения покупок корпоративных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), говорися в комментарии руководителя отдела исследований... читать дальше
.29 мая 2020 года 16:28
Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". С точки зрения динамики фондового рынка, ключевую роль играет повышение уровня глобальной ликвидности, а вовсе не фундаментальные факторы. Напряженность в американо-китайских... читать дальше
.29 мая 2020 года 16:02
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать роста на рынке природного газа, сообщается в комментарии компании. Котировки природного газа до сих пор не присоединились к ралли на рынках нефти и промышленных металлов, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных... читать дальше
.29 мая 2020 года 13:31
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США - БКС
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США, ориентиром же на июнь по-прежнему служит область 68 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Михаила Зельцера. "Российский рубль с пика международной биржевой паники 20-х... читать дальше
.29 мая 2020 года 11:12
Фондовые индексы США в пятницу, вероятно, снизятся ввиду неопределенности вокруг противостояния с Китаем - ITI Capital
Основные фондовые индексы США в четверг растеряли внутридневной рост и закрыли торговую сессию снижением после того, как Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю, отмечают аналитики ITI Capital. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли... читать дальше
.29 мая 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы в четверг завершили сессию в "минусе". Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть снижаются в пятницу . читать дальше
.29 мая 2020 года 09:11
Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,9% и закрылись на отметке $35,47. Игроки довольно быстро отыграли вышедшие в негативном ключе данные по запасам нефти от API и Минэнерго США и переключили свое внимание на ход торгов на биржах Старого и Нового Света, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:58
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.