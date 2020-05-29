Рынки в напряжении из-за обострения отношений между США и Китаем - Saxo Bank

Новости о восстановительных мерах в ЕС подтолкнули вверх пару EUR/USD, но оптимизму угрожает обострение американо-китайских отношений, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Президент США Трамп намерен в пятницу объявить о новых мерах против Китая, и JPY, наконец, начинает подавать признаки жизни.

"Укрепление евро на фоне планов Евросоюза значительно расширить бюджет за счет прямой эмиссии долга стало вчера важной темой, - отмечает Д. Харди. - Оно продолжилось и сегодня утром, так что пара EUR/USD смогла выйти выше 1,1100. Хотя в кроссах евро может остаться на высоте (например, EURGBP сегодня утром поднялась над 0,9000), в пределах G3 (USD, JPY, EUR) ситуация может измениться в зависимости от того, что скажет сегодня Трамп на пресс-конференции по новым мерам против Китая. Его вчерашнее обещание выступить на эту тему привело к снижению риск-аппетита, которое продолжилось и утром".

По мнению эксперта Saxo Bank, Трамп вряд ли объявит о прекращении особых отношений США с Гонконгом, так как это нанесло бы рынкам огромный сопутствующий ущерб, повредило бы многим крупным американским компаниям и вообще стало бы слишком радикальным шагом. (Хотя госсекретарь Помпео сказал, что Гонконг больше не автономен, так что в перспективе нет оснований для сохранения особых отношений.) Более вероятный и менее опасный для рынков вариант - это санкции против отдельных лиц и организаций материкового Китая, которых США считают ответственными за неугодную им политику. Посередине будут такие шаги в торговой политике, которые поставили бы под угрозу торговое соглашение, заключенное в январе.