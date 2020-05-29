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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Самое глубокое падение ВВП РФ придется на II квартал 2020г - "БКС Глобал Маркетс"
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29 мая 2020 года 17:14

Самое глубокое падение ВВП РФ придется на II квартал 2020г - "БКС Глобал Маркетс"

Самое глубокое падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - на 10,5% относительно II квартала 2019 года, считает старший экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

"В этом году ВВП России упадет на 3,8% (ранее мы прогнозировали минус 2,7%), но в 2021 году показатель начнет расти (3,3%). Мы ожидаем, что период самого глубокого падения валовых объемов производства придется на II квартал текущего года; в годовом выражении динамика ВВП станет положительной не ранее II квартала 2021 года", - говорится в обзоре.

По оценкам Тихомирова, потребительские цены продолжат расти в течение 2020 года, хотя изменение индекса потребительских цен (ИПЦ) будет несущественным. "Мы прогнозируем, что ИПЦ достигнет 4,2% на конец 2020 года и 4% в декабре 2021 года. Основные драйверы инфляции - продовольствие (неопределенные перспективы урожая повышают вероятность короткого периода сезонной дефляции в этом году) и фактор базы (4-месячный период отрицательной и нулевой инфляции во II полугодии 2019 года, который вряд ли повторится в 2020 году). С другой стороны, рост цен будет ограничен сохраняющимся слабым внутренним спросом, укреплением нацвалюты и продолжающимся притоком капитала на локальный рынок облигаций", - пишет он.

Как считает эксперт, умеренная инфляция дает ЦБ больше возможностей для снижения ставки. Тихомиров ожидает, что регулятор в июне опустит ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 5%, а затем еще раз на 50 базисных пунктов в течение II полугодия 2020 года. Таким образом, к концу 2020 год ключевая ставка ЦБ может снизиться до 4,5%, при этом в 2021 году она останется без изменений, считает он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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