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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо - Райффайзенбанк
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29 мая 2020 года 16:49

Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо - Райффайзенбанк

Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Евробонды SIBNEF 23, как и остальные российские евробонды, котируются с расширенным спредом к суверенной кривой, отмечают аналитики банка: спред SIBNEF 23 – RUSSIA 23 составляет 100 б.п. против 50-60 б.п. в начале года. Однако в абсолютном выражении доходность находится на минимуме (

"В сравнении с другими бумагами близкого кредитного рейтинга бонды эмитента оценены справедливо. Лучшей альтернативой мы считаем российские суверенные выпуски, которые имеют потенциал для ценового роста в случае дальнейшего роста цен на нефть и/или снижения доходностей UST", - указывают специалисты Райффайзенбанка.

Опубликовано: /ЗАО "Райффайзенбанк"/
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