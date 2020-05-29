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Главная / Аналитикам / Аналитика / Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо - Райффайзенбанк
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29 мая 2020 года 16:49
Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо - Райффайзенбанк
Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Евробонды SIBNEF 23, как и остальные российские евробонды, котируются с расширенным спредом к суверенной кривой, отмечают аналитики банка: спред SIBNEF 23 – RUSSIA 23 составляет 100 б.п. против 50-60 б.п. в начале года. Однако в абсолютном выражении доходность находится на минимуме (
"В сравнении с другими бумагами близкого кредитного рейтинга бонды эмитента оценены справедливо. Лучшей альтернативой мы считаем российские суверенные выпуски, которые имеют потенциал для ценового роста в случае дальнейшего роста цен на нефть и/или снижения доходностей UST", - указывают специалисты Райффайзенбанка.
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29 мая 2020 года 16:28
Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". С точки зрения динамики фондового рынка, ключевую роль играет повышение уровня глобальной ликвидности, а вовсе не фундаментальные факторы. Напряженность в американо-китайских... читать дальше
.29 мая 2020 года 16:02
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать роста на рынке природного газа, сообщается в комментарии компании. Котировки природного газа до сих пор не присоединились к ралли на рынках нефти и промышленных металлов, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных... читать дальше
.29 мая 2020 года 13:31
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США - БКС
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США, ориентиром же на июнь по-прежнему служит область 68 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Михаила Зельцера. "Российский рубль с пика международной биржевой паники 20-х... читать дальше
.29 мая 2020 года 11:12
Фондовые индексы США в пятницу, вероятно, снизятся ввиду неопределенности вокруг противостояния с Китаем - ITI Capital
Основные фондовые индексы США в четверг растеряли внутридневной рост и закрыли торговую сессию снижением после того, как Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю, отмечают аналитики ITI Capital. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли... читать дальше
.29 мая 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы в четверг завершили сессию в "минусе". Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть снижаются в пятницу . читать дальше
.29 мая 2020 года 09:11
Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,9% и закрылись на отметке $35,47. Игроки довольно быстро отыграли вышедшие в негативном ключе данные по запасам нефти от API и Минэнерго США и переключили свое внимание на ход торгов на биржах Старого и Нового Света, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:58
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:12
Котировки нефти могут завершить неделю на уровнях ниже текущих, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Опасения новых разногласий между членами ОПЕК+ в последние дни оказывают давление на котировки. "Давление на нефтяные котировки сохраняется второй день подряд, - отмечают аналитики банка. -... читать дальше
.28 мая 2020 года 10:59
Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться - ГК "ФИНАМ"
Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга консолидируется у отметки 1,101 после "американских горок" в среду, отмечает ведущий аналитик... читать дальше
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