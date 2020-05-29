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29 мая 2020 года 16:02
Julius Baer ждет роста на рынке природного газа
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать роста на рынке природного газа, сообщается в комментарии компании. Котировки природного газа до сих пор не присоединились к ралли на рынках нефти и промышленных металлов, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Цены остаются под сильным давлением, особенно в Европе, и торгуются вблизи минимальных значений за последнее десятилетие. Уровни запасов в хранилищах намного превышают сезонные средние значения из-за рецессии в экономике и исключительно теплой зимы. Рыночные настроения так и не смогли улучшиться из-за некоторых ключевых опасений. В Северной Америке экспорт сжиженного природного газа значительно замедлился, поскольку зарубежные покупатели стали осторожнее и снизили объемы покупок, учитывая экономическую неопределенность. В Европе опасаются, что постоянно растущие трубопроводные поставки из России и Норвегии могут усугубить проблему избытка предложения. "Мы полагаем, что оба фактора имеют временный характер. Спрос в Азии, похоже, растет на фоне восстановления экономики, а снижение мировых цен на природный газ делает топливо конкурентоспособным по сравнению с углем. В то же время рекордно низкие цены на природный газ в Европе приводят к сокращению трубопроводных поставок, поскольку транзитные расходы в отдельных случаях не компенсируются. Восстановление экономики, прогнозы жаркого лета и ценовое преимущество по сравнению с углем должны поддержать рост потребления природного газа в ближайшие месяцы, в то время как снижение добычи сланцевых углеводородов сокращает ключевые поставки из Соединенных Штатов. Мы придерживаемся "бычьих" взглядов на природный газ и сохраняем длинную позицию на рынке США", - пишет специалист Julius Baer.
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