Уровень в 79 рублей за евро выглядит вполне достижимым - ИК "Фридом Финанс"

Евро смотрится гораздо увереннее доллара по отношению к рублю, что связано с его ростом на межбанковском рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. В пятницу котировка европейской валюты доходила до 78,7 рубля. Уровень в 79 рублей за евро выглядит вполне достижимым, считает специалист компании.