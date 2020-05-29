Разворот фондовых индексов в сторону роста маловероятен, но все же возможен - ИК "Фридом Финанс"

Российские индексы РТС и Мосбиржи теряют по 1,5%, констатируют специалисты ИК "Фридом Финанс". Диапазон колебаний в пятницу днем составил 1210-1240 пунктов и 2720-2770 соответственно. "Рынок старается удержаться ближе к максимумам, которых он достиг в мае. Падения дальше, чем к 1090 по РТС и 2700 по индексу Мосбиржи, мы пока не ожидаем. Разворот в сторону роста маловероятен, но все же возможен, если будут какие-либо сюрпризы по части падения мировой нефтедобычи", - отмечает в комментарии компании аналитик Валерий Емельянов.