Курс в ближайшей перспективе, вероятно, останется вблизи 71 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Курс в ближайшей перспективе, вероятно, останется вблизи 71 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российские активы снижаются на фоне оттока средств глобальных инвесторов из рисковых активов. Определяющим фактором в российском сегменте остается аппетит глобальных инвесторов к риску, а также высокая волатильность нефтяных котировок. Курс, вероятно, останется вблизи 71 руб./$, мы не видим повода для существенного укрепления в ближайшее время". - отмечают эксперты банка.