Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США - БКС

Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США, ориентиром же на июнь по-прежнему служит область 68 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Михаила Зельцера.

"Российский рубль с пика международной биржевой паники 20-х чисел марта стал одним из мировых лидеров укрепления относительно доллара США. Накануне отечественная валюта обновила уровни 10 марта вблизи 70 руб. за доллар. Прохождение острой фазы кризиса в конце I кв. привело к началу процесса восстановления утраченных ранее позиций нацвалют развивающихся экономик. Ожидания скорейшего купирования пандемии и возобновления деловой и потребительской активности способствовали росту аппетита к рисковым активам. Масштабные госпрограммы монетарного и фискального стимулирования национальных экономик оказали незаменимую поддержку в недопущении кризиса ликвидности финансовой системы и социальной напряженности", - отмечает эксперт "БКС Брокер".

Котировки нефти после сокрушительного обвала уже нивелировали большую часть потерь. Потенциал дальнейшего роста нефтяных контрактов не исчерпан, считает эксперт. Высокая вероятность достижения баланса спроса и предложении рынка энергоносителей поддерживает покупательный настрой в валютах стран, ориентированных на экспорт энергоресурсов. В итоге, 28 мая валютная пара USD/RUB TOM упала на минимальные значения II кв. Ценовое дно четверга зафиксировано на уровне 70,1 руб. за доллар США.

"Эскалация отношений Пекина и Вашингтона способна привести к ухудшению рыночного сентимента: рисковые активы могут краткосрочно ослабнуть, - полагает М. Зельцер. - Санкционное давление на Китай замедлит процесс восстановления международной торговли, но не остановит. В ближайшей перспективе купирование гуманитарно-экономического кризиса и сохранение цикла низких ставок в экономике закономерно приведет к возвращению устойчивого спроса на рублевые активы. В случае обострения геополитической ситуации, российский рубль может краткосрочно отступить к 71,5-72 за доллар США. Ориентиром же на июнь по-прежнему служит область 68 руб. за доллар".