Параметры размещения нового выпуска бондов Металлоинвеста не слишком привлекательны - "Уралсиб"

Параметры размещения нового выпуска бондов Металлоинвеста не слишком привлекательны по сравнению со вторичным рынком, говорится в обзоре Уралсиба.

"Металлоинвест" (ВВ+/Ва1/ВВ+) в пятницу будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-10 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет десять лет, но через пять лет предусмотрена оферта. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 5,85–6% годовых, что предполагает доходность к оферте в размере 5,94–6,09% годовых и премию к кривой ОФЗ в районе 80–95 б.п., указывают аналитики корпорации.

Как отмечает эксперт "Уралсиба" Ольга Стерина, в предыдущий раз компания выходила на рынок рублевого долга в феврале этого года, разместив выпуск серии БО-04 с трехлетней офертой, который наиболее ликвиден на кривой эмитента. Сейчас он торгуется на вторичном рынке с доходностью 6,35% годовых, что означает премию к кривой госбумаг около 155 б.п., то есть выпуск предлагает более широкий спред, нежели маркетируется новый.