Sova Capital понизила рейтинг GDR TCS до "держать" и оценку на 31%

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding (SPB: TCS) с $28,1 до $19,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $22,37 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,98 за штуку.