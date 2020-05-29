Потенциальное снижение ключевой ставки на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что потенциальное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ, сообщается в обзоре.

Давление на длинные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном в четверг сохранилось на фоне недавней коррекции в нефти. На открытии торгов доходности длинных облигаций повысились на 1–3 бп и до конца дня оставались практически без изменений. Короткие бумаги показали более сильный результат благодаря тому, что локальные игроки продолжили реинвестировать значительные средства от погашения на этой неделе ОФЗ26214 с фиксированным купоном и купонных выплат по ОФЗ. В среднем сегменте кривой ценовые движения практически отсутствовали.

Зампред Банка России Ксения Юдаева на онлайн-брифинге в четверг заявила, что ЦБ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, которое должно способствовать возвращению инфляции к цели в среднесрочном периоде. При этом Юдаева подтвердила точку зрения Банка России о том, что в текущей ситуации преобладают проинфляционные риски.

"В целом ее комментарии согласуются с последними заявлениями Банка России. Вчера же регулятор опубликовал последние данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса: по оценкам ЦБ, в апреле инфляционные ожидания снизились на фоне укрепления рубля и снижения спроса. Снижение инфляционных ожиданий подкрепляет наше предположение о том, что в июне–июле Банк России понизит ключевую ставку в общей сложности на 100 бп. Наша количественная модель ОФЗ указывает на то, что потенциальное снижение ставки на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ. Исходя из этих соображений, мы по-прежнему рекомендуем "покупать" 5-летний ОФЗ-26229 (YTM 5,13%) с целью по доходности в 5%", - указывают аналитики "ВТБ Капитала".