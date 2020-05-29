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29 мая 2020 года 10:25
Динамика движения капитала в акциях и бондах РФ за неделю была нулевой - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Динамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период нивелировали друг друга, при этом неделей ранее из данного класса активов был зафиксирован чистый совокупный отток на уровне $210 млн, по данным EPFR Global. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $3 млн против оттока $160 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $30 млн по сравнению с оттоком $80 млн на предыдущей неделе. "Фонды ETF, ориентированные на Россию, наряду с традиционными фондами под управлением Сбербанка и ВТБ на прошлой неделе обеспечили чистые притоки в категорию страновых фондов в размере $30 млн, что стало лучшим результатом за 7 недель, или с середины апреля. Оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующее в развивающиеся рынки) продолжались 15 недель подряд и составили $742 млн, что тем не менее стало вторым лучшим результатом для этой категории фондов, после того как в феврале начались оттоки, вызванные опасениями из-за COVID. Развивающиеся рынки (EM) пока сохраняют за собой статус наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Однако инвесторы, возможно, уже начинают более благосклонно смотреть на активы EM, учитывая существенное отставание от развивающихся рынков (DM) с марта. Мы позитивно оцениваем данные за неделю, однако отмечаем, что в последнее время на основе динамики потоков глобальных фондов не удается объяснить или предугадать поведение российского рынка акций", - говорится в обзоре инвестбанка. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $3 млн против оттока на уровне $50 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован небольшой отток капитала. "Мы не увидели выраженной динамики в потоках облигаций: оттоки из фондов облигаций GEM составили всего $147 млн. Разнонаправленная динамика движения капитала в фондах облигаций EM сохраняется, что также не отражает поведение российского рынка. В центре внимания находятся действия ЦБ. По всей видимости, на внутреннем рынке доминируют локальные игроки. Вместе с тем данные производят умеренно позитивное впечатление: отсутствие чистых оттоков из российских активов со стороны глобальных фондов - редкость в условиях новой реальности", - пишет Смольянинов.
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