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28 мая 2020 года 18:59
Рынок акций в пятницу продолжит восстановление - Промсвязьбанк
Фондовым "быкам" в четверг удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Данный фактор, по мнению эксперта, говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. "Российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне, - комментирует Б. Зварич. - С одной стороны, продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 35 долларов за баррель. С другой, поддержку наш рынок получил со стороны западных площадок. Так, к вечеру основные индексы в Европе прибавляли в пределах 1,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно. В результате, несмотря на слабость рынка энергоносителей, к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись в район 2768 пунктов". Лидерами торгов выступили акции ММК и "префы" Сбербанка, прибавившие 4,9% и 2,8% соответственно. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и X5 Retail Group, потерявшие более 2,5%. "Несмотря на вчерашнее снижение, "быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов. - отмечает эксперт банка. - Данный фактор говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках, в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж".
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28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:58
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:12
Котировки нефти могут завершить неделю на уровнях ниже текущих, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Опасения новых разногласий между членами ОПЕК+ в последние дни оказывают давление на котировки. "Давление на нефтяные котировки сохраняется второй день подряд, - отмечают аналитики банка. -... читать дальше
.28 мая 2020 года 10:59
Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться - ГК "ФИНАМ"
Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга консолидируется у отметки 1,101 после "американских горок" в среду, отмечает ведущий аналитик... читать дальше
.28 мая 2020 года 09:32
Американский фондовый рынок заметно повысился по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг. Нефть активно дешевеет на торгах в четверг. читать дальше
.28 мая 2020 года 09:09
Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, краткосрочно диапазон $34-37 за баррель выглядит справедливым, говорится в комментарии "БКС Брокер". В среднесрочной перспективе фундаментальные и технические факторы располагают к укреплению. "Восстановление спроса и сокращение добычи... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:41
Рынки не в полной мере учитывают возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая - "ВТБ Капитал"
Рынки пока не особо принимают в расчет возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая, что говорит о том, что настроения инвесторов продолжает определять поступающая от регуляторов ликвидность, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Народный банк Китая... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:21
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной, говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Эксперт банка Нил Маккиннон указывает, что у институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:26
Национальное бюро статистики КНР сообщило, что совокупная прибыль компаний-производителей в апреле сократилась всего на 4,3% в годовом выражении, что сильно контрастирует с данными за март, когда падение достигало 35%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. По... читать дальше
.27 мая 2020 года 14:56
Julius Baer подтверждает нашу рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США, учитывая, что Федеральная резервная система и Казначейство США готовы стабилизировать его в случае необходимости и что кредитные показатели эмитентов будут улучшаться по мере восстановления экономики, говорится... читать дальше
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