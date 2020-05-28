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28 мая 2020 года 17:55
Возможен рост спроса на акции EM со стороны глобальных инвесторов в ближайшие недели - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли к выводу, что возможен рост интереса к акциям EM (развивающиеся рынки) со стороны глобальных инвесторов в ближайшие недели. Они считают данные умеренно позитивными с краткосрочной спекулятивной точки зрения. В то же время с фундаментальной точки зрения у рынка акций РФ остается потенциал роста на 8% к прогнозному уровню индекса РТС на 12 месяцев - 1330 пунктов, что соответствует рекомендации "держать". Чистый приток капитала в фонды ETF, ориентированные на Россию, с 21 по 27 мая достиг $36 млн ($27 млн в крупнейший RSX ETF), что стало наилучшим недельным показателем с середины февраля. Более того, 27 мая стал наилучшим днем по динамике притока капитал для фондов, ориентированных на Россию, с 21 февраля, когда дневные притоки достигали $52 млн. Между тем совокупный чистый приток капитала в российские акции через ETF достиг $32 млн по итогам недели, завершившейся в среду, поскольку небольшие оттоки со стороны GEM ETF продолжились. "Данные намекают на то, что "медведи" уходят с рынка под влиянием недавнего нефтяного ралли, с одной стороны, и улучшения динамики заболеваемости COVID в России, особенно в Москве - с другой. Мы ждем больше подробностей по потокам EM (развивающиеся рынки) в целом и по активным фондам в частности в релизе данных по потокам от EPFR в пятницу, при этом мы допускаем позитивные сюрпризы, а также повышение интереса к этому классу активов со стороны глобальных инвесторов в ближайшие недели. Мы считаем данные умеренно позитивными с краткосрочной спекулятивной точки зрения", - говорится в обзоре. Розничные инвесторы на рынке акций РФ по-прежнему умеренно оптимистичны. Средний объем длинных позиций за отчетный период среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" увеличился на 1,8%. Короткие позиции остались на прежнем уровне, поскольку розничные игроки все еще с умеренным оптимизмом смотрят на рынок. Потоки институциональных инвесторов вновь были в целом сбалансированными. "Розничные клиенты продолжили, а институционалы начали покупать X5 Retail (MOEX: FIVE) Group - бумага оказалась на первом месте в списке покупок у обеих категорий инвесторов. "Россети" (MOEX: RSTI) ("новичок" в топе покупок у розницы) покупалась на самой сильной динамике среди всех бумаг, что мы связываем с рекордно высокими для компании дивидендами за 2019 год в размере 0,0885 рубля на обыкновенную акцию. Розничные инвесторы продолжили продавать "Яндекс" (MOEX: YNDX) на умеренной слабости. Мы отмечаем разницу в поведении инвесторов в "Норильском никеле" (MOEX: GMKN) - розница продавала, тогда как институционалы оказались покупателями", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".
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