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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
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28 мая 2020 года 17:16
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 47 руб. и потенциалом 16% в перспективе года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Квартальный отчет по МСФО раскрыл рост прибыли акционеров на 23%, до 1,6 млрд руб., на фоне снижения стоимости фондирования, высокой динамики комиссионных и отражения единовременной прибыли около 350 млн руб. Существенного роста резервирования не последовало, как у остальных банков, поскольку и в прошлом году стоимость риска была выше, чем у Сбербанка и ВТБ, около 1,8%. Отчисления под плохие кредиты показали умеренный рост, на 17% г/г.", - отмечает Н. Малых. Ключевые балансовые показатели улучшились, кредиты gross выросли на 8,2% к/к (+4% без валютной переоценки), депозиты - на 4,1% к/к. Консенсус Reuters указывает на ожидания умеренного снижения прибыли в 2020 году на 14%, до 6,8 млрд руб. "Экономический спад неблагоприятно повлияет на прибыль и качество активов, но мы оцениваем данную ситуацию как временную, - подчеркивает эксперт "ФИНАМа". - На позитивной стороне это усилит консолидацию отрасли, позволив крупным устойчивым игрокам с высоким уровнем цифровизации расширить свое присутствие на рынке. Клиенты Банка "Санкт-Петербург" проводили в 2019 году свыше 80% операций онлайн, доля продаж продуктов по онлайн-каналам выросла на 16 п. п., до 58%". Банк "Санкт-Петербург" - это частный банк, который входит в число 20 крупнейших российских банков по объему активов. Под зарубежные санкции не попал.
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28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:58
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:12
Котировки нефти могут завершить неделю на уровнях ниже текущих, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Опасения новых разногласий между членами ОПЕК+ в последние дни оказывают давление на котировки. "Давление на нефтяные котировки сохраняется второй день подряд, - отмечают аналитики банка. -... читать дальше
.28 мая 2020 года 10:59
Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться - ГК "ФИНАМ"
Вылазки "евробыков" на валютный рынок в краткосрочной перспективе еще могут повториться, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга консолидируется у отметки 1,101 после "американских горок" в среду, отмечает ведущий аналитик... читать дальше
.28 мая 2020 года 09:32
Американский фондовый рынок заметно повысился по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг. Нефть активно дешевеет на торгах в четверг. читать дальше
.28 мая 2020 года 09:09
Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, краткосрочно диапазон $34-37 за баррель выглядит справедливым, говорится в комментарии "БКС Брокер". В среднесрочной перспективе фундаментальные и технические факторы располагают к укреплению. "Восстановление спроса и сокращение добычи... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:41
Рынки не в полной мере учитывают возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая - "ВТБ Капитал"
Рынки пока не особо принимают в расчет возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая, что говорит о том, что настроения инвесторов продолжает определять поступающая от регуляторов ликвидность, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Народный банк Китая... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:21
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной, говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Эксперт банка Нил Маккиннон указывает, что у институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:26
Национальное бюро статистики КНР сообщило, что совокупная прибыль компаний-производителей в апреле сократилась всего на 4,3% в годовом выражении, что сильно контрастирует с данными за март, когда падение достигало 35%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. По... читать дальше
.27 мая 2020 года 14:56
Julius Baer подтверждает нашу рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке США, учитывая, что Федеральная резервная система и Казначейство США готовы стабилизировать его в случае необходимости и что кредитные показатели эмитентов будут улучшаться по мере восстановления экономики, говорится... читать дальше
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