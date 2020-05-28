ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 47 руб. и потенциалом 16% в перспективе года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Квартальный отчет по МСФО раскрыл рост прибыли акционеров на 23%, до 1,6 млрд руб., на фоне снижения стоимости фондирования, высокой динамики комиссионных и отражения единовременной прибыли около 350 млн руб. Существенного роста резервирования не последовало, как у остальных банков, поскольку и в прошлом году стоимость риска была выше, чем у Сбербанка и ВТБ, около 1,8%. Отчисления под плохие кредиты показали умеренный рост, на 17% г/г.", - отмечает Н. Малых.

Ключевые балансовые показатели улучшились, кредиты gross выросли на 8,2% к/к (+4% без валютной переоценки), депозиты - на 4,1% к/к. Консенсус Reuters указывает на ожидания умеренного снижения прибыли в 2020 году на 14%, до 6,8 млрд руб.

"Экономический спад неблагоприятно повлияет на прибыль и качество активов, но мы оцениваем данную ситуацию как временную, - подчеркивает эксперт "ФИНАМа". - На позитивной стороне это усилит консолидацию отрасли, позволив крупным устойчивым игрокам с высоким уровнем цифровизации расширить свое присутствие на рынке. Клиенты Банка "Санкт-Петербург" проводили в 2019 году свыше 80% операций онлайн, доля продаж продуктов по онлайн-каналам выросла на 16 п. п., до 58%".

Банк "Санкт-Петербург" - это частный банк, который входит в число 20 крупнейших российских банков по объему активов. Под зарубежные санкции не попал.