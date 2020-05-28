Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК "Велес Капитал"

Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "ADX недельного графика при этом сигнализирует ослабление нисходящего тренда и неплохие шансы бумаг развить рост в район 215 рублей (средняя полоса Боллинджера). В краткосрочной перспективе "быкам" лучше дождаться закрепления выше 206 рублей для подтверждения сигнала. "Стоп-лоссы" можно установить в районе 198-200 рублей", - считает специалист ИК.