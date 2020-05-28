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28 мая 2020 года 15:14
Ухудшение финансового положения заемщиков по-прежнему не заметно для банковского сектора РФ
Ухудшение финансового положения заемщиков по-прежнему не заметно для банковского сектора РФ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что, по данным обзора банковского сектора ЦБ, в апреле российские банки показали заметный спад балансовой прибыли до 51,2 млрд руб. (с 218,5 млрд руб. в предшествующем месяце), который произошел при очень скромном увеличении отчислений в резервы (+47 млрд руб. против + 300 млрд руб. в марте). По-видимому, предполагает он, прибыль сократилась из-за операций с финансовыми активами. Просроченная задолженность выросла также незначительно (+31 млрд руб., из которых на физлица приходится 8,6 млрд руб.), как и резервы. "Таким образом, доступная статистика (данные о качестве ссуд за апрель и март еще не опубликованы) по качеству кредитного портфеля в банковском секторе по-прежнему не отражает те негативные изменения, которые произошли в экономике в марте-апреле (о чем свидетельствует макроэкономическая статистика по безработице, объеме розничной торговли и пр.). Как мы уже отмечали, такая позитивная картина является следствием мер поддержки, принятых регулятором: возможность не признавать ухудшение кредитного качества заемщиков, если оно произошло вследствие COVID-19, и не создавать резервы по таким кредитам, а также по реструктурированным кредитам, при этом невыплаченные проценты продолжают начисляться. По-видимому, реализующийся кредитный риск еще долгое время (пока действуют регуляторные послабления) не будет в полной мере отражаться в отчетности. Тем не менее, несмотря на эти меры, в ближайшие месяцы мы все-таки ожидаем увеличения просроченной задолженности и резервов по ней (за счет появления безнадежных кредитов в сегменте розничного кредитования, малого и микро-бизнеса)", - пишет Денис Порывай.
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